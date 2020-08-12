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اقتصاد

احترس.. باقي 3 أيام على تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أغسطس.. تعرف على جميع الطرق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:44 م
صدى البلد
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مايكل عياد
أعلنت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن السبت المقبل الموافق 15 أغسطس 2020، هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، وأنه لم يتبق أمام المواطنين إلا ثلاثة أيام من خلال الطرق التالية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.


بدأت عملية التسجيل من أول أيام الشهر الجاري وحتى يوم 15 أغسطس وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى :

1. الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى : 
2. تطبيق الموبايل ( الاندرويد فقط ) ويمكن تحميله من خلال اللينك التالى:
3. إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة ال  BOS  أثناء تحصيل الفاتورة للمناطق (القاهرة الجديدة, مدينتى,العجوزة, الزاوية الحمرا , المنيب , المعصرة , 6 أكتوبر).

4. عن طريق تطبيق محفظة  فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر .
5. تطبيق موبايل ماي فوري .
6. تطبيق موبايل جوميا .
7. من خلال مكاتب البريد المصري .
8. من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية ( فوري ـ مصاري ـ أمان ـ  بي ـ خدماتي ـ ضامن ).
9. عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع و كلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال اللينك التالى:
10. الرقم المختصر 1122 من أي موبايل  .
11. خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 و من أي خط أرضي على 09000727.
12. يمكن من خلال أي فرع من فروعنا  تسجيل القراءات و دفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية .
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