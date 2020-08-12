عمليات الداخلية: استقرار الحالة الأمنية فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت غرفة عمليات وزارة الداخلية، أن الحالة الأمنية بجميع المحافظات، فى ثانى أيام انتخابات مجلس الشيوخ تشهد حالة من الاستقرار، مؤكدة أن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستورى.





يذكر أن لجان الاقتراع فتحت أبوابها امس، الثلاثاء، فى أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل ومن المنتظر إعلان النتيجة رسميا ونشرها بالجريدة الرسمية وجريدتي الأخبار والجمهورية يوم الأربعاء 19 أغسطس.





وفي حالة وجود جولة إعادة يتم استئناف الدعاية الانتخابية يوم الخميس 20 أغسطس، ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة يومي الخميس والجمعة 20 و21 أغسطس، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون من السبت 22 أغسطس إلى الاثنين 31 أغسطس لمدة 10 أيام.





وتجري انتخابات الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر في الخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، ويكون الفصل في التظلمات الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.