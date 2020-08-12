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محافظات

بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد الصاحى
شهدت اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، إقبالا متزايدا بعد ساعات من فتح لجان ومراكز الاقتراع أبوابها في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت الأمس على مستوى الجمهورية وتستمر على مدار اليومين.

واصطف العشرات من المواطنين، امام أبواب العديد من أبواب لجان الانتخابات، وذلك في إطار حرص المواطن البحراوي على الإدلاء بصوته وممارسة حقه الديمقراطي.

وكانت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، قد فتحت ابوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم الأربعاء ثاني أيام الإنتخابات، حيث بلغ عدد المراکز الانتخابية إلي 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة، إذ تبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة ٣ مليون و ٩٤٩ الف و ٩٧٠ ناخب.

وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ 


وأوضح آمنه، أن البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطى والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الاقتراع كواجب وطني وقومي والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الإقتصاد والحفاظ على ما تم إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور
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