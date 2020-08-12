بعد ساعات من فتح اللجان.. شاهد تزايد أعداد الناخبين أمام مراكز الاقتراع بدمنهور

شهدت اللجان الانتخابية بمركز ومدينة دمنهور، إقبالا متزايدا بعد ساعات من فتح لجان ومراكز الاقتراع أبوابها في ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انطلقت الأمس على مستوى الجمهورية وتستمر على مدار اليومين.





واصطف العشرات من المواطنين، امام أبواب العديد من أبواب لجان الانتخابات، وذلك في إطار حرص المواطن البحراوي على الإدلاء بصوته وممارسة حقه الديمقراطي.





وكانت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحيرة، قد فتحت ابوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، صباح اليوم الأربعاء ثاني أيام الإنتخابات، حيث بلغ عدد المراکز الانتخابية إلي 711، وعدد اللجان العامة 18، وعدد اللجان الفرعية 923 لجنة، إذ تبلغ الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة ٣ مليون و ٩٤٩ الف و ٩٧٠ ناخب.





وأكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيرا الى ربط مركز العمليات الرئيسى بغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز مع تواجد كافة العناصر الممثلة لكافة الجهات المعنية للتدخل الفورى وحل اى مشكلة قد تطرأ







