هبة عبد العزيز: المرأة المصرية دائما تقف مع وطنها في الأزمات.. فيديو

أبرزت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز، دور المرأه الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ ، لافتة إلى أن مشاركتها لا تقل عن 70 إلى 80 بالمئة، من المشاركات بالعملية السياسية.





وأضافت هبة عبد العزيز، عبر مداخلة هاتفية لفضائية دي إم سي، أن المرأة المصرية دائما تقف مع وطنها في الأزمات، في مشهد لا يتكرر كثيرا في أي دولة.





وأشارت مدير وحدة المرأة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن المرأة المصرية تثبت دائما وقوفها مع وطنها، وحتى وإن كانت ذات تعليم بسيط.



