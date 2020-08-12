محمد سيف: الهيئة الوطنية سمحت لأكثر من 3 آلاف مراقب برصد ومتابعة الانتخابات

قال محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمحافظة بورسعيد للشباب المصرى: "إننا قمنا بعملية الرصد والمتابعة فى الاستحقاقات السابقة، حيث سمحت الهيئة الوطنية للانتخابات لأكثر من 3 آلاف مراقب برصد ومتابعة العملية الانتخابية ".









وأضاف محمد سيف، خلال حواره بتغطية خاصة مذاعة على فضائية "TEN": "رصدنا اليوم، الأربعاء، حوالى 21 ألف ناخب فى 108 لجان بمحافظة بورسعيد".









وتابع: "رصدنا تواجدا لكبار السن، وجميع الإجراءات الاحترازية بالمحافظة من قياس درجة الحرارة لكل ناخب والحرص على ارتداء الكمامة، إلى جانب عمليات التطهير والتعقيم".









وأوضح أنه في الساعات الأولى من النهار يكون الإقبال ضعيفا من قبل الناخبين بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب أن الثلاثاء والأربعاء يوما عمل رسميين.









وأكد توافد الناخبين إلى اللجان بالمحافظة مع انخفاض درجة الحرارة وقت الظهيرة، وقال: "قمنا بعمل تدريبات وحملات توعية كثيرة تحث على المشاركة الانتخابية".