واجبة التنفيذ.. الوطنية للانتخابات عن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن لجان الشيوخ

قال المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة المنصوص عليها فى قانون ممارسة الحقوق السياسية بشأن من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى التصويت تعتبر غرامة واجبة، مشيرا إلى أنها مثلها مثل أى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون الانتخابات.





وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء خاص عبر الفضائية المصرية، أن الغرامة الخاصة بالتخلف عن التصويت بالانتخابات واجبة التطبيق.





موضحا أنه على الهيئة تطبيقها، بالإضافة إلى أنها ليست بدعة من الشارع المصرى، حيث إن دول العالم التى تأخذ بنظام القيد التلقائي قاعدة بيانات الناخبين تطبقها فى حال التخلف.



