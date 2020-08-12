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واجبة التنفيذ.. الوطنية للانتخابات عن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن لجان الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:53 م
المستشار لاشين إبراهيم،
المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
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هاجر إبراهيم
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الغرامة المنصوص عليها فى قانون ممارسة الحقوق السياسية بشأن من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى التصويت تعتبر غرامة واجبة، مشيرا إلى أنها مثلها مثل أى جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات أو قانون الانتخابات.

وأضاف "إبراهيم" خلال لقاء خاص عبر الفضائية المصرية، أن الغرامة الخاصة بالتخلف عن التصويت بالانتخابات واجبة التطبيق.

موضحا أنه على الهيئة تطبيقها، بالإضافة إلى أنها ليست بدعة من الشارع المصرى، حيث إن دول العالم التى تأخذ بنظام القيد التلقائي قاعدة بيانات الناخبين تطبقها فى حال التخلف.

انطلقت، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.
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