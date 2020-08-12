3500 عضو من مجلس الشباب المصري يتابعون انتخابات مجلس الشيوخ



جدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد اكبر منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتابع انتخابات مجلس الشيوخ عبر مايزيد عن 62 غرفة عمليات مركزية وفرعية بهدف تعزيز الرقابة المجتمعية.



يواصل مجلس الشباب المصري، بما يقرب من 3500 متابع، مراقبة انتخابات الشيوخ والبرنامج ، لليوم الثانى، فى 14000 لجنة بكافة المحافظات.وقال محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، المشرف العام علي البرنامج الوطني للرصد والمتابعة: مع انطلاق فاعليات اليوم الثاني للتصويت تواجد متابعينا قبل فتح باب التصويت بنصف ساعة لمتابعة أعمال فتح اللجان والتأكد من الالتزام بكافة المعايير وقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات ورصد أي مشكلات.ورصد التقرير الأولي الذي استقبلته غرف عمليات المجلس، تأخر فتح اللجان في عدد من المحافظات مثل الجيزة والشرقية وأسوان وسوهاج، عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للوقاية من كورونا.وتلاحظ قيام عدد من مندوبي الأحزاب السياسية بالدعاية للمرشحين، ومحاولة التوجيه بالتصويت في نطاق الحرم الانتخابي، إضافة لرصد توزيع مواد غذائية وشنط تضم مستحضرات تعقيم طبية وهو ما يعد مخالفًا، وجود سيارات خاصة لنقل المواطنين تحمل شعارات وصور للمرشحين.