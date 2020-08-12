كبار السن يدلون بأصواتهم في لجان بالجامعة العمالية بمدينة نصر

حرص مواطن كبير فى السن على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 برغم تعبه وكبر سنه ولكنه قام بتلبية الواجب الوطنى فى الإدلاء بالأصوات.





واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.





كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.





وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثاني.