كبار السن يدلون بأصواتهم في لجان بالجامعة العمالية بمدينة نصر

حرص مواطن كبير فى السن على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 برغم تعبه وكبر سنه ولكنه قام بتلبية الواجب الوطنى فى الإدلاء بالأصوات.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثاني.