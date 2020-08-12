بالأغاني الوطنية والأعلام.. توافد كثيف لأهالي مدينة بدر للتصويت بانتخابات الشيوخ

توافد أعداد كثيفة من الأهالى سيدات ورجال وشباب على لجنة مدرسة نجيب محفوظ بمدينة بدر للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لليوم الثاني والأخير.

وكان الناخبون محافظين على الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات والقفازات الطبية حاملين الأعلام مرددين الأغاني الوطنية وسط فرحة عارمة.

وكان هناك شباب متطوعون يساعدون الناخبين فى معرفة لجنتهم الانتخابية، ويساعدون كبار السن على الدخول للجنة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة ولم تحدث أي شكاوى او تأخير في فتح اللجان.





ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.





ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).





وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.





وفي السياق ذاته تسير العملية الإنتخابية في عين شمس بشكل هادئ ولا يوجد ما يعكر صفو العملية الإنتخابية في ظل الروح والبهجة الموجودة في كل اللجان وسط أصوات الأغاني الوطنية.



