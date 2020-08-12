المواد الغذائية:المصريون يستهلكون 60 ألف طن فول شهريا.. وإعادة فتح باب التصدير ضرورة

طالب أحمد حسان رئيس شعبة تجار المواد الغذائية والبقالة بغرفة البحر الأحمر التجارية ضرورة فتح باب تصدير الفول البلدى عريض الحبة والذى توقف منذ شهر أبريل الماضى لمدة ٣ شهور وتم تجديده لفترة مماثلة بغية توفير الحبوب والبقوليات للاستهلاك المحلى فى ظل انتشار وباء كورونا عالميا.





وتوقع حسان فى تصريحات لـ "صدى البلد" حدوث ارتفاعات فى أسعار الفول البلدى فى الأسواق المحلية مع عودة السياحة، وتشغيل المطاعم، والفنادق والقرى السياحية فى المحافظة مع نمو الطلب عليه، لافتا أن متوسط تداول الطن بين ١٧٠٠ إلى١٨٠٠جنيه فى الوقت الجارى.





وحذر حسان من استمرار وقف تصدير الفول مع ارتفاع حرارة الجو منذ ٣شهور مضت والذى سيؤدي إلي عدم إقبال الفلاحين علي زراعته الموسم المقبل، بالإضافة إلي أن معظم المستوردين والتجار اتجهوا لـ"دش" الفول عريض الحبة نتيجة لغلق التصدير وعدم إقبال المواطنين علي استهلاكه محليا، وارتفاع تكلفة تخزين الفول بالثلاجات.





وأشار حسان، إلي أنه يوجد في السوق نحو 120 ألف طن فول محلي عريض الحبة وهذه كمية كبيرة ليس لها استخدام محليا لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الفول البلدي مقارنة بالفول المستورد، حيث يزيد سعر الفول المحلي 50%، بالإضافة إلى تفضيل المطاعم وعربات الفول والفنادق للفول المستورد.









وأوضح رئيس الشعبة أن "الفول العريض" مخصص في الأساس للتصدير وليس للاستهلاك المحلي، وأن السلبيات الناتجة عن قرار وقف تصدير الفول سيسبب خسائر فادحة للمصدرين الذين سيفقدون الأسواق التصديرية التي فتحوها خلال الفترة الماضية، وكذلك سيتسبب لخسائر للفلاحين الذين قاموا بزراعة مساحات كبيرة من الفول العريض بغرض التصدير، وبالتالي ستخفض أسعار نتيجة لتوقف التصدير مما سيضطر الفلاح للاحجام عن زراعته في الموسم المقبل نتيجة لعدم تمكنه من تصريفه.





وأشار حسان إلي أن استهلاك مصر من الفول يصل في الأوضاع الطبيعية نحو 60 ألف طن شهريا ، والعدس يترواح بين 9 إلى 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.