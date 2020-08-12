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مبادرة بيتنا بيتك ترمم 750 منزلا متضررا من انفجار المرفأ.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:17 م
مؤسس مبادرة بيتنا
مؤسس مبادرة بيتنا بيتك
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نورهان رأفت
عرض برنامج صباح العربية ، المذاع على فضائية العربية، تقريرا لمبادرة "بيتنا بيتك"، لدعم المتضررين من انفجار بيروت ، وتأمين مساكن لهم.

وقال مارون كرم أحد مؤسسي المبادرة، إنهم يهدفون لتجميع كافة الجهود الغير حكومية في ظل غياب الدولة والحكومة عن شعبها.

وأكد "كرم"، أن المبادرة استطاعت تأمين 450 مسكن وترميم 750 منزلا، للمشردين في حادث الانفجار وهي مساكن طويلة الأمد، ولا تتوقف عن ذلك فقط بل تقوم المبادرة بترميم المنازل التي تضررت جراء الانفجار.

تجدت مساء اليوم الأربعاء، التظاهرات في العاصمة بيروت، التي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، وكذلك إسقاط الطبقة السياسية.

وبحسب "العربية"، احتشد المحتجون على مدخل مرفأ بيروت المدمر مطالبين بالمحاسبة وتنحي رئيس الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب اللبناني ، وذلك للمرة الأولى.

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