AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد زهران - حسام الفقي - عبدالله هشام
انتشرت الأجهزة الأمنية أمام اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، في قرى مركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة .

كما قامت قوات الأمن المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية ، بمساعدة كبار السن ، وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر .

حيث بدأت امس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد
الشرطة تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات أمام اللجان في العياط ..شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. لفتة إنسانية من أحد أفراد الأمن مع كبار السن بانتخابات الشيوخ

إقبال كثيف من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ في العياط .. شاهد

للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ.. توافد كبار السن على مدرسة العقاد بالمطرية.. صور

كبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

في أول أيام التصويت بانتخابات الشيوخ.. إقبال كبار السن على لجنة الدوبارة بقصر العيني

مجلس الشيوخ 2020.. الكمامة والمطهرات ضرورة قبل التصويت في الهرم

ترشيحاتنا

لقربها من هاري.. كيف سرقت ميجان الأضواء من أوجيني في حفل زفافها

طفل 12 عامًا يتعرض للتجويع والإذلال على يد والده وزوجاته الثلاث لمدة عامين.. صور

الثالث في الدوري.. مؤجلات كورونا تضع اتحاد الكرة في ورطة

بالونات غزة تخترق المنظومة الأمنية..انتشار الحرائق في إسرائيل

أقوى 8 وسائل للحماية من وساوس الشيطان

14 طنا من الدقيق.. وصول الموجة الرابعة من مساعدات الجسر الجوي المصري إلى مطار بيروت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 107 أعوام.. أكبر مُعمرة بالشرقية تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل