AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حاجة تفرح.. طوابير الناخبين أمام لجنة بمصر الجديدة للمشاركة فى انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:21 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، TeN ، فيديو لطوابير الناخبين أمام لجنة مدرسة " الشهيد شريف مناع " ، بمنطقة مصر الجديدة للمشاركة انتخابات مجلس الشيوخ. 

وانطلقت اليوم، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

استعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق الانتخابات بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز بحدائق حلوان

انتخابات الشيوخ 2020.. أغاني وطنية أمام مدرسة الشهيد أحمد عبد العظيم بالمعصرة

وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدرسة الشهيد محمد جمال عبد العزيز بالمنيل

انتخابات الشيوخ 2020.. إقبال كبار السن علي لجنة مدرسة الصديق التجريبية

لجان الخصوص تستقبل الأهالي في انتخابات مجلس الشيوخ بالكمامات والقفازات

هدوء بلجان الشهيد عبد الرحمن حسن الإعدادية بانتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

رسميا.. طلاق عمرو دياب وزينة عاشور ..تفاصيل جديدة

بسبب قرار مرتضى منصور.. ثورة غضب في غرفة ملابس الزمالك

علي جمعة: باستخدام كلمتين تجاوز كثير من المتصدرين العلم فيما لا يعنيهم

حق انتفاع 9 سنوات.. شاهد شوبير يكشف عن مفاجآت مثيرة بشأن ستاد الأهلي الجديد

يصل لـ 50% .. احذر هذه الحالات تعرض مرتبك للخصم

ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 107 أعوام.. أكبر مُعمرة بالشرقية تُدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

فى عيد ميلادها.. 10 صور عرضت مريم أوزرلي للانتقاد بسبب عمليات التجميل