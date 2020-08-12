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محافظات

تزايد إقبال الناخبين على مقرات الاقتراع في انتخابات الشيوخ بالمنيا.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ايمن رياض
 تزايد إقبال الناخبين على مقرات الاقتراع في انتخابات الشيوخ في اليوم الثاني للاقتراع وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي وحرصن على الإدلاء بأصواتهن داخل اللجان كما حرص رجال الدين المسيحي علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 

وأكدوا أنه واجب وطنى وفرحة مصرية لابد أن الجميع يحرص على المشاركة لاختيار نائبه، وأوضحوا أننا اليوم فى عرس كبير على الجميع أن يشارك فيه، وكانت جميع اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ كما حرصت سيده قعيدة على الإدلاء بصوتها

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وتستقبل محافظة المنيا ٣ ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (577) مركزًا انتخابيًا، موزعين على (757) لجنة فرعية لاختيار ٥ مرشحين من بين ٢٧ مرشحا فرديا وقائمة واحدة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين

شملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الإتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.

ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا انها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.

وأكد المحافظ أن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم

 

انطلقت ، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

 

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

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واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

 

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

 

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

 

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

 

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضرواس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

 

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.


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