تزايد إقبال الناخبين على مقرات الاقتراع في انتخابات الشيوخ بالمنيا.. صور

تزايد إقبال الناخبين على مقرات الاقتراع في انتخابات الشيوخ في اليوم الثاني للاقتراع وتصدرت السيدات المشهد الانتخابي وحرصن على الإدلاء بأصواتهن داخل اللجان كما حرص رجال الدين المسيحي علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات





وأكدوا أنه واجب وطنى وفرحة مصرية لابد أن الجميع يحرص على المشاركة لاختيار نائبه، وأوضحوا أننا اليوم فى عرس كبير على الجميع أن يشارك فيه، وكانت جميع اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ كما حرصت سيده قعيدة على الإدلاء بصوتها





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وتستقبل محافظة المنيا ٣ ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (577) مركزًا انتخابيًا، موزعين على (757) لجنة فرعية لاختيار ٥ مرشحين من بين ٢٧ مرشحا فرديا وقائمة واحدة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين





شملت جولة المحافظ تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الإتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.





ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا انها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.





وأكد المحافظ أن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 مليون و468 ألف و575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم







