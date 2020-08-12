الإيطالي يريد مواصلة الحلم الأوروبي.. أبرز حقائق مباراة باريس وأتلانتا بدوري الأبطال

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره أتلانتا الإيطالي، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، في مدينة لشبونة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.









وتلعب تكملة البطولة بداية من دور ربع النهائي في مدينة لشبونة بالبرتغال، بسبب جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى توقف النشاط الراياضي لخمسة أشهر.









ويستعرض "صدى البلد" أبز الحقائق عن مباراة أتلانتا وباريس سان جيرمان:









1- هذا أول لقاء تنافسي بين أتلانتا وباريس سان جيرمان، حيث التقى الفريق الإيطالي مع فريق فرنسي لمرة وحيدة فقط في المباريات الأوروبية، وكانت المباراة أمام ليون وانتهت بنتيجة 1-1على أرض ليون في الذهاب وفاز بنتيجة 1\0 في الإياب على أرضه.









2- لم يفز باريس في أي مباراة ضد فريق إيطالي في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في 4 مناسبات وتعادل في مباراتين.









3- أتلانتا هو أول فريق إيطالي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى ويبلغ دور ربع النهائي منذ ليستر سيتي لموسم 2016 ، ولاتسيو لموسم 1999









4- يلعب باريس في دوري الأبطال لدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015.









5- لعب باريس مباراتين تنافسيتين فقط في آخر 5 أشهر، بينما لعب أتلانتا 13 مباراة، حيث فاز في 9 مناسبات وتعادل في 3 مناسبات وخسارة وحيدة.