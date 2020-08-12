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رياضة

خالد بيبو يكشف خطة تطوير دور قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:20 م
خالد بيبو
خالد بيبو
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حسن العمدة
أكد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، أنه يسعى لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمل داخل القطاع خلال الموسم القادم.

وقال بيبو في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر راديو مصر: "العمل في قطاع الناشئين مسئولية كبيرة، والكابتن فتحي مبروك بذل مجهود كبير في الموسم الماضي، ونتوجه بالشكر للمدربين السابقين الذين عملوا معنا، وسنتعاون مع الجميع مستقبلا لو احتاجوا إلينا".

وأضاف: "سنعمل على تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول، وهدفنا تحقيق طفرة كبيرة، لدينا جميع لاعبين مميزين في جميع الفرق، ولن أرشح أي لاعبين في الوقت الحالي، سنعمل في البداية مع الناشئين بشكل جيد".

وواصل:" نجحنا في التعاقد مع الخبير التشيكي ميشال بيروكيتش، هو شخصية قوية ومميز للغاية، واستطعنا التعاقد مع مدربين مميزين مثل ياسر رضوان وشريف عبدالفضيل ومحمد شرف وسيد غريب بالإضافة للكابتن عمرو أنور".

وأكمل:" نعقد حاليا اجتماعات بين المدرب التشيكي وباقي العاملين في القطاع للتحضير للموسم القادم".
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