أحمد فتحي يشارك متابعيه صورة بصحبة طارق حامد

شارك أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي ، متابعيه صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".













وظهر أحمد فتحي بصحبة نجم منتخب مصر ونادى الزمالك طارق حامد، أثناء حضورهما افتتاح كافيه لأحد الأصدقاء.









ورفض فتحي التجديد للنادي الأهلي عقب نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى ليوقع لنادي بيراميدز فى صفقة مدوية أثارت غضب جماهير القلعة الحمراء حول الجوكر الذى وقع لمدة ثلاثة مواسم مقابل 50 مليون جنيه للفريق السماوى.











ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.









وحقق الأهلى فوزا مهما بهدفين نظيفين على إنبى فى أولى مباريات الفريق بعد استئناف بطولة الدورى بعد توقف دام قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.



