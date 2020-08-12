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أخبار العالم

الكويت.. ضبط مسئول ببيت الزكاة في قضية رشوة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:22 م
بيت الزكاة الكويتي
بيت الزكاة الكويتي
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شيماء مصطفى
ضبطت السلطات الكويتية، مسؤولا ببيت الزكاة الكويتى تقاضى رشوة بـ 500 ألف دينار لتسهيل مناقصة لإحدى الشركات.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر مطلع قوله إنه تم ضبط مسؤول في بيت الزكاة بعد إجرائه ترسية مناقصة على إحدى الشركات مقابل الحصول منها على نصف مليون دينار.

وقال المصدر إن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارا أمس بحبس هذا المسؤول، وصاحب الشركة التي رشته، لمدة 21 يوما مع إحالتهما إلى السجن المركزي.

وكشف المصدر أن وقائع القضية تم الكشف عنها عند تقدم شركات لمناقصة معلنة في بيت الزكاة بشأن تقديم وجبات غذائية لمحتاجين، وكان الشركة الراشية من ضمن الشركات التي دخلت فيها، وجرى إرساء المناقصة عليها، مقابل مبلغ يصل إلى مليون دينار تقريبا، على أن تكون نسبة الفائدة التي تسلم إلى المسؤول المتهم نحو 50%.

وأشاد المصدر بالإجراءات التي تقوم بها الكويت، مؤكدا أن ظهور قضايا الفساد وتزاحمها في الفترة الأخيرة دليل على أمور إيجابية، وتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقاب أيًا كان.
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