انتخابات الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

قام وفد من البرلمان العربي يضم النائبه شاديه خضير الجمل - عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وعضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي- عضو مجلس النواب في ليبيا وعضو البرلمان العربي والنائب احمد حمد محمد ابو شهاب السويدي - عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو البرلمان العربي، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر.
كما ضم النائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض -عضو مجلس نواب الشعب في تونس و عضو البرلمان العربي وشرين محمد رضوان بغدادي، ومضر عبد الرحيم عبد الحميد وهالة احمد مفتاح ومعاوية عجبنا خليل مصري ،من الأمانة العامة للبرلمان.
واشاد الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية وتشديد الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي اثناء الاقتراع حفاظا علي صحه المواطنين واشادوا بكثافه عدد الناخبين للادلاء باصواتهم و المشاركه في الاستحقاق الانتخابي واستكمال المسيره الديمقراطيه بجمهوريه مصر العربيه.
انطلقت اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.