انتخابات الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

قام وفد من البرلمان العربي يضم النائبه شاديه خضير الجمل - عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وعضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي- عضو مجلس النواب في ليبيا وعضو البرلمان العربي والنائب احمد حمد محمد ابو شهاب السويدي - عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو البرلمان العربي، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر.





كما ضم النائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض -عضو مجلس نواب الشعب في تونس و عضو البرلمان العربي وشرين محمد رضوان بغدادي، ومضر عبد الرحيم عبد الحميد وهالة احمد مفتاح ومعاوية عجبنا خليل مصري ،من الأمانة العامة للبرلمان.

واشاد الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية وتشديد الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي اثناء الاقتراع حفاظا علي صحه المواطنين واشادوا بكثافه عدد الناخبين للادلاء باصواتهم و المشاركه في الاستحقاق الانتخابي واستكمال المسيره الديمقراطيه بجمهوريه مصر العربيه.



