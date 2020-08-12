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برلمان

انتخابات الشيوخ.. وفد البرلمان العربي يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:23 م
وفد البرلمان العربي
وفد البرلمان العربي
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ماجدة بدوى
قام وفد من البرلمان العربي يضم النائبه شاديه خضير الجمل - عضو مجلس النواب بجمهورية مصر العربية وعضو البرلمان العربي، والنائب الدكتور أبو صلاح عبد السلام شلبي- عضو مجلس النواب في ليبيا وعضو البرلمان العربي والنائب احمد حمد محمد ابو شهاب السويدي - عضو المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وعضو البرلمان العربي، بتفقد عدد من اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في مصر. 

كما ضم النائب الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض -عضو مجلس نواب الشعب في تونس و عضو البرلمان العربي وشرين محمد رضوان بغدادي، ومضر عبد الرحيم عبد الحميد وهالة احمد مفتاح ومعاوية عجبنا خليل مصري ،من الأمانة العامة للبرلمان.
 
واشاد الوفد بحسن سير ونزاهة العملية الانتخابية وتشديد الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية من الالتزام بالكمامات والتباعد الاجتماعي اثناء الاقتراع حفاظا علي صحه المواطنين واشادوا بكثافه عدد الناخبين للادلاء باصواتهم و المشاركه في الاستحقاق الانتخابي واستكمال المسيره الديمقراطيه بجمهوريه مصر العربيه.

انطلقت اليوم الأربعاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.
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