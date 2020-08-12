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متحدث النواب: مجلس الشيوخ يدعم الحياة السياسية والبرلمانية لتحقيق الديمقراطية..فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن مجلس الشيوخ له دور كبير في الرؤية العامة للدولة في الشئون الاقتصادية والسياسية، لافتًا إلى أنه يدعم الحياة السياسية والبرلمانية لتحقيق الديمقراطية.


وأضاف صلاح حسب الله، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية  ام بي سي مصر، أن تساع دوائر مجلس الشيوخ ضمن أسباب ضعف التواصل بين لمرشح والناخب، مشيرًا إلى أن نسبة الاقبال والمشاركة فى انتخابات الغرفة الثانية دائمًا اقل من من الغرفة الاولى ووذلك فى كل دول العالم.


وتابع أن نسب المشاركة فى انتخابات مجلس الشعب أكثر من نسب المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، منوهًا أن انتخابات مجلس الشيوخ تراهن على الثقافة العامة للناخبين للمشاركة فى العملية الانتخابية.


وأوضح انه نائب مجلس الشعب مرتبط بالنوع الخدمى ومشاكل التعليم ومشاكل الصحة وغيرها، بينما عضو مجلس الشيوخ اختصاصه مرتبط بالدستور فقط.


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