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أخبار العالم

إيطاليا تعلن إرسال مساعدات صحية إلى لبنان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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أعلنت إيطاليا عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية من مدينة بيزا إلى بيروت، اليوم /الأربعاء/، وعلى متنها حوالي 2.4 طن من المستلزمات الصحية قدمتها هيئة التعاون الإيطالي للتنمية التابعة لوزارة الخارجية من أجل التعامل مع الطوارئ الصحية في لبنان والانتشار المتزايد لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت وزارة الخارجية الإيطالية - وفق مذكرة أصدرتها اليوم ونقلتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية - إلى أن المساعدات التي تم إرسالها اليوم هي جزء من الاستجابة الإنسانية الأوسع التي تنفذها إيطاليا في أعقاب التفجيرات التي دمرت مرفأ بيروت.
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