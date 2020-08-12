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ديني

على جمعة: توفيق الله عباده للطاعات يستوجب المداومة على هذا الأمر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:52 م
الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف
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يارا زكريا

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان إذا تبرأ من حوله وقوته عرف أن العبادة التى جَرَتْ عليه إنما هى من الله، ومن توفيق الله، وأنه لا شأن له إلا أنه مَحَلّ تَجَلِّى فِعْلِ اللهِ فى كونه.

وتساءل « جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»: « هل أنت صليت أصلًا ! لا، إن الله هو الذى جعلك تصلى، وذلك يستوجب منك أن تحمد الله- سبحانه وتعالى- على أن وفقك إلى الصلاة.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الله -سبحانه وتعالى- هو الذى وفقك للطاعات، وهو الذي خلقها عليك وأجراها عليك، فيجب عليك أن تشكره، وعندما تشكره فإنه يجب عليك أن تشكره أن وفقك لِشُكْرِه.

وتابع  المفتي السابق  أنه عندما تشكر شُكْرَه يجب عليك أن تؤمن أن ذلك كله من عند الله- سبحانه- وأنك لا توفيه حقه أبدًا، فكلما شكرت كلما احتاج الأمر إلى شكر مزيد، ولذلك يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : ( لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ).

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وفي وقت سابق، أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الشكر من أخلاق الإسلام التي مدحها الله ورسوله في الكتاب والسنة، وأن له العديد من الفوائد؛ فهو من الأخلاق التي تدل على الإنصاف والنزاهة في ظاهر المرء وباطنه، كما يترتب عليه كثير من الخير في الدنيا، والثواب الكبير في الآخرة، مع علو الدرجات، وغفران الذنوب.

وأفاد « جمعة» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أنه في الحديث: «أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة»، (رواه البخاري) لافتًا: لذا كان من أوصافه-تعالى-: «الشكور»، كما في قوله -تعالى-: «وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ» [التغابن:17]. 

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الشكر يكون في الحقيقة لله -سبحانه وتعالى- ويكون أيضًا لخلق الله، ولكنه على سبيل الوسيلة كما ورد في الحديث «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»، (أحمد وأبو داود والترمذي)، منوهًا: شكر الله -تعالى- على نعمه واجب شرعًا من حيث الجملة؛ فلا يجوز تركه بالكلية وقد استدل الحليمي لذلك بالآيات التي فيها الأمر نحو قوله -تعالى-: «فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ»، [البقرة:152] وقوله -سبحانه-: « فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [الأعراف:69].


ولفت المفتي السابق إلى تفسير الرازي لقوله- تعالى-: «إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا» [الإنسان:3] بأن المراد من الشاكر الذي يكون مقرًا معترفًا بوجوب الشكر عليه، والكفور الذي لا يقر بذلك إما لأنه ينكر الخالق أو لأنه ينكر وجوب شكره «التفسير الكبير».

ونبه الدكتور على جمعة أن للشكر منزلة عظيمة؛ فهو أرقى من الصبر والرضا كما ذكر صاحب «غذاء الألباب»: " أن الصبر واجب بلا خلاف وأرقى منه الرضا وأرقى منهما الشكر بأن ترى نفس الفقر مثلا نعمة من الله أنعم بها عليك وأن له عليك شكرها".

وواصل أن الإكثار من الشكر مستحب خاصة عند تجدد النعمة كما ثبت أنه- صلى الله عليه وسل-م كان يخر لله ساجدا شاكرا له عند سماع خبر فيه نصر أو خير، مشيرًا:  للشكر مواضع يندب فيها كالطعام والشراب والملبس.

وأكمل أن الشرع الحنيف حث في الكتاب العزيز وفي سنة رسوله العظيم على شكر الناس لما في هذا الخلق من آثار جليلة في وحدة المجتمع المسلم وحسن المعاملة التي هي ثمرة التقوى والإيمان فقد قال -سبحانه وتعالى-: «أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ» [لقمان:14] .

وأردف أنه في هذه الآية إشارة إلى شكر كل من له فضل على المسلم وقدم له معروفا، فإن الوالدين استحقا الشكر؛ لأنهما تفضلا على الابن بأعظم المعروف، وهو حمايته وحفظ حياته حتى عقل؛ ولذلك قرن الله شكرهما بشكره -سبحانه وتعالى-.

واسترسل: أما ما ورد في السنة فهو كثير نذكر منه مثلا ما رواه أحمد من حديث الأشعث بن قيس مرفوعا مثل حديث أبي هريرة ورواه أيضا بلفظ آخر «إن اشكر الناس لله تعالى أشكرهم للناس»، وعن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا «من أتي إليه معروف فليكافئ به فإن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره» (رواه أحمد)، وفي حديث آخر الأمر بالمكافأة «فإن لم يستطع فليدع له» (رواه أبو داود وغيره).

 

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