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أخبار العالم

حمدوك: الشعب السوداني يواجه تحديات كثيرة.. ونأمل في وقف الاقتتال

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:53 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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شيماء مصطفى
أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الشعب السوداني يواجه تحديات كثيرة، مشيرا إلى رغبته في وقف الاقتتال وتحقيق السلام بالبلاد.

وأضاف حمدوك، في كلمة له اليوم الأربعاء بمؤتمر "أصدقاء السودان" التي ترعاه السعودية، أن الحكومة الانتقالية تعمل بشفافية كاملة تجاه الشعب السوداني.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على رفع قدرة الاستجابة لمواجهة كورونا في السودان.

وأكد أن البلاد تقدر مساعي الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على دعم السودان للعودة إلى ريادته في المنطقة واستقراره.

وثمن الأمير فيضل، جهود الولايات المتحدة الأمريكية في إزالة السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب.
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