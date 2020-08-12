AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البحيرة تسجل أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية.. تفاصيل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:43 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
سجلت محافظة البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 8 بؤر خلال 2019 نسبـة 19.5٪ تلتهــا محافظتـا الشرقيــة والقليوبيــة وبعـدد 5 بؤر بكل محافظة بنسبه 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات، والقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم، وذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2019، الصادره عن  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

ووفقا للبيانات الاحصائية بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 41 بــؤرة عام 2019مقابل 86 بؤرة عام 2018 وذلك بنسبـة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة  جديدة من الحمى القلاعية.

وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى21 بؤرة عام 2019 مقـابل 46 بـؤرة عـام 2018بنسبة انخفاض قــدرها 54.3٪ ويرجـع ذلك إلى فاعـلية طـرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ظهور بؤر إيجابية.. بيطري الوادي الجديد: حملات تحصين ضد مرض الجلد العقدي

انخفاض 52.3٪ في عدد بؤر الإصابة بمرض الحمى القلاعية عام 2019

ترشيحاتنا

واجبة التنفيذ.. الوطنية للانتخابات عن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن لجان الشيوخ

بإطلالة ملفتة.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

إعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية.. بث مباشر

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

انهيار جزئي للعقار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

أخبار الرياضة| حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي.. وغضب في غرفة ملابس الزمالك.. وأول حالة وفاة بكورونا في الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها

شاهد.. الشرطة فى مساعدة الناخبين ومأموريات لنقل كبار السن والمرضى

في اليوم العالمي للشباب.. تعرف على تاريخه وأهدافه وسبب اختيار يوم 12 أغسطس للاحتفال به