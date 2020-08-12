البحيرة تسجل أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية.. تفاصيل

سجلت محافظة البحيرة أعلى نسبة إصابة بمرض الحمى القلاعية بعــدد 8 بؤر خلال 2019 نسبـة 19.5٪ تلت هــا محافظتـا الشرقيــة والقليوبيــة وبعـدد 5 بؤر بكل محافظة بنسبه 12.2٪ وأقل عدد إصابة بمحافظات، والقاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا حيث سجلت بؤرة واحدة فقط لكل منهم، وذلك وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2019، الصادره عن أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .





ووفقا للبيانات الاحصائية بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 41 بــؤرة عام 2019مقابل 86 بؤرة عام 2018 وذلك بنسبـة انخفاض قدرها 52.3٪ ويرجع هذا الانخفاض إلى عدم إصابة الماشية بعترة جديدة من الحمى القلاعية.



وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى21 بؤرة عام 2019 مقـابل 46 بـؤرة عـام 2018بنسبة انخفاض قــدرها 54.3٪ ويرجـع ذلك إلى فاعـلية طـرق العـلاج والأمصال واللقاحات المستخدمة.

سجلت محافظة المنوفية أعلى نسبة إصابة بمرض الجلد العقدى بعدد10 بؤر بنسبة 47.6٪ من إجمالى عدد البؤر وأقـل عدد إصابة بمحافظات بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والغربية حيـث سجلت بؤرة واحـدة فقـط لكل منهم.



