تركيا تنتظر انفجار فقاعة مالية هائلة.. القصة الكاملة لأزمة الليرة المستعصية.. فورين بوليسي: سياسات أردوغان الفاشلة تنتهي إلى طريق مسدود.. والخيارات أمامه محفوفة بالمخاطر

توسع الحكومة والشركات التركية في اقتراض الدولارات من البنوك يعرضها لمخاطر الإفلاس

تراجع قيمة الليرة يورط الشركات التركية في تعثر سداد ديونها الدولارية

انتشار فيروس كورونا يفاقم أزمة ركود اقتصادي عميق في تركيا

انفجار أزمة مالية كبرى في تركيا مسألة وقت













لم يُعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأي خبرة في الاقتصاد، ومع ذلك يعكف مع حكومته منذ أكثر من عام على اختبار تجارب اقتصادية مشكوك في فعاليتها.









وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن الاختبار الحقيقي يكمن في الإجابة على السؤال: إلى متى ستستطيع تركيا الهرب من حقيقة أنها تنفق أكثر من مواردها؟ الحقيقة التي يكشفها عجز الموازنة المتنامي.













وأضافت المجلة أن الدول عادة تمول عجز الموازنة بطرح سندات للتداول في الأسواق الدولية، أو بكلمة أخرى: الاستدانة، وإذا ما ثقل عبء الديون بشكل زائد عن اللازم فلن يكون هناك مهرب من التخلف عن السداد.

















وأوضحت المجلة أن تركيا أنفقت أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة أخفت التكاليف في أعماق نظامها المالي، مما جعلها عصية على التتبع بالنسبة للجميع باستثناء المحققين الماليين المتخصصين.









وشرحت المجلة أن تركيا لم تتوسع في الديون السيادية بإصدار السندات الدولية، وعوضًا عن ذلك لجأت إلى التوسع في الاقتراض من البنوك التركية، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة، وهنا تحديدًا تضخمت مشكلة اقتصادية كبرى.









منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة منخفضة، على أمل تحفيز الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، وكان لهذا أثر جانبي جعل اقتراض الدولارات رخيصًا للأمريكيين وسواهم، وعندئذ أقبلت البنوك التركية بشراهة على القروض الدولارية الرخيصة.









وهكذا أصبح بحوزة البنوك التركية الكثير من الدولارات، توسعت في إقراضها للشركات التركي العاملة في قطاعات السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات، والتي فضلت بدورها الاقتراض بالدولار بدلًا من الليرة التركية للاستفادة من أسعار الفائدة الرخيصة على القروض الدولارية.









وبالنسبة لقطاعات مثل البنية التحتية والعقارات، فإن استثماراتها محلية بالأساس والأتراك هم زبائنها الرئيسيون، ومن ثم فإن دخل هذه القطاعات يقوّم بالليرة التركية، وتكمن المشكلة في أنه إذا انخفضت الليرة مقابل الدولار – وهذا ما حدث بالفعل بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية - فسيصبح من الصعب على الشركات التركية سداد قروضها الدولارية، وهذا بدوره قد يؤدي إلى أزمة مصرفية.









ولم تُمنح كل الدولارات التي اقترضتها البنوك التركية من الخارج إلى الشركات التركية، لأن معظم الأتراك يقترضون لشراء منازل أو سيارات بالليرة وليس بالدولار، ولذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة لإقراض الأفراد، وباعت البنوك الدولارات التي تراكمت لديها مقابل الليرة في الأسواق المالية، ودفعت رسومًا مرتبطة بسعر الفائدة على الليرة الذي حدده البنك المركزي التركي.









وخلق ذلك مخاطرة ثانية في أعماق النظام المصرفي التركي؛ فإذا ارتفعت أسعار الفائدة، فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع، مما يقلل من أرباح البنوك.









ومع انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من إجراءات إغلاق وحظر، تأثرت بشدة الأسواق الناشئة مثل تركيا، وخسرت الليرة التركية عشرة بالمائة من قيمتها في مارس وأبريل وحدهما، وارتفعت أسعار السلع المستوردة، مسببة انخفاضًا في مستوى معيشة المواطنين الأتراك.









وفي محاولة متأخرة لتدارك الموقف ووقف تدهور قيمة الليرة، قررت الحكومة التركية التوسع في بيع الدولارات في الأسواق المالية مقابل الليرة، ونجحت هذه الحيلة إلى حد ما، وكان سعر الليرة ثابتًا عند حوالي 6.85 مقابل الدولار طوال شهري يونيو ويوليو تقريبًا.









لكن الدفاع عن قيمة العملة المحلية ببيع الدولارات يقتضي أولًا امتلاك مبلغ ضخم من الدولارات، وهنا بالتحديد كانت المشكلة بالنسبة للحكومة التركية، فقد دخلت الأخيرة العام الحالي باحتياطيات دولارية أقل بكثير مما ينبغي، وسرعان ما واجهت طلبًا لمزيد من الإنفاق، وعندئذ حان مرة أخرى دور البنوك التي اقترضت مليارات الدولارات من الخارج خلال السنوات الماضية، وتعيد الآن إقراضها للحكومة.









وهكذا بدأ البنك المركزي التركي في اقتراض الدولارات من البنوك الخاصة في تركيا أيضًا. وأصبح البنك المركزي مدينًا بـ 54 مليار دولار للبنوك التركية، والمشكلة هنا أن نفقات الحكومة التركية تجاوزت هذا المبلغ بكثير، حيث أنفقت خلال العام الحالي وحده نحو 65 مليار دولار، فضلًا عن 40 مليار دولار أنفقتها العام الماضي.









ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة التركية، يواجه البنك المركزي عجزًا يبلغ حوالي 25 مليار دولار، إذا طرحنا الأموال التي يحتفظ بها من الذهب والريال القطري، ولم يعد من الممكن الدفاع عن الليرة عند مستواها في وقت سابق من هذا الصيف، حيث تراجعت قيمتها بالفعل مؤخرًا، ويبدو أن الانخفاض الحاد هو مسألة وقت فقط.









وخلصت المجلة إلى أن خيارات الحل أمام أردوغان محدودة ومحفوفة بالمخاطر، فإن ترك قيمة الليرة تنخفض ستتعثر الشركات التركية في سداد قروضها الدولارية للبنوك، وقد يؤدي الانخفاض الحاد في الليرة إلى إفلاس البنوك التركية بدورها.









أما خيار رفع أسعار الفائدة فقد ينجح في تحقيق بعض الاستقرار في قيمة الليرة، لكنه سيدفع بالاقتصاد إلى ركود أعمق بسبب إحجام المستثمرين والمستهلكين على السواء عن الاقتراض تفاديًا لتحمل فوائد باهظة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من ركود مؤلم أصلًا بسبب فيروس كورونا.









ورأت الصحيفة أن كلا الخيارين خطير، لكن عدم القيام بأي شيء ربما يكون أكثر خطورة، فعندئذ ستنخفض الليرة على أي حال، وسيغرق الاقتصاد أيضًا في ركود طويل الأمد.









وختمت الصحيفة بالقول إن تجربة أردوغان الاقتصادية ولّدت شعورًا زائفًا بالاستقرار، لكن إخفاء المشاكل الاقتصادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن أكثر من غطاء مؤقت لأزمة كبيرة ستنفجر عاجلًا أم آجلًا.