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محافظات

تزايد أعداد الناخبين على لجان الإسكندرية والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:56 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شهدت اللجان الانتخابية بمختلف لجان الإسكندرية اقبالا متزايدا في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد في التوافد والاقبال على اللجان الانتخابية المنتشرة في أحياء المدينة الساحلية.


وانتظمت لجان انتخابات مجلس الشيوخ فى يومها الثاني في موعدها الرسمي، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات تحت إشراف قضائي، وإجراءات احترازية مشددة، وتأمين المقار ومحيطها من قبل الجيش والشرطة.


وتزايد إقبال الناخبين في اليوم الثاني عن اليوم الأول بشكل ملحوظ خاصة مع ساعات الظهيرة، حيث حرص عدد من العمال والموظفين على الحضور للجان الانتخابية بعد انتهاء يوم العمل للأدلاء فى انتخابات مجلس الشيوخ. 


وانطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، ويتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

تزايد أعداد الناخبين على لجان الإسكندرية والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور
تزايد أعداد الناخبين على لجان الإسكندرية والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور
تزايد أعداد الناخبين على لجان الإسكندرية والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور
تزايد أعداد الناخبين على لجان الإسكندرية والنساء وكبار السن يتصدرون المشهد.. صور
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