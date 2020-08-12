السيدات يتصدرن المشهد.. كفيفة تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ بالمنيا

أدلت رشا عبد الحميد كفيفة بصوتها في انتخابات الشيوخ في اليوم الثاني للاقتراع بلجنة قرية صفط الغربية حيث تصدرت السيدات المشهد الانتخابي وحرصن على الإدلاء بأصواتهن داخل اللجان كما حرص الشباب ورجال الدين المسيحي علي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات





وأكد عاطف عمر امين حزب مستقبل وطن بالمنيا أن الإدلاء في الانتخابات واجب وطنى وفرحة مصرية لابد للجميع ان يحرص على المشاركة لاختيار نائبه والتعبير عن إرادته الحرة.





وأوضح أحمد أبو غرارة امين التنظيم بمستقبل وطن أننا نعيش اليوم فى عرس كبير على الجميع أن يشارك فيه لتشكيل الغرفه الثانيه للبرلمان من أجل حياة ديمقراطية مشيدا بخروج كافة المواطنين للإدلاء بأصواتهم ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.





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وتستقبل المنيا ٣ ملايين و468 و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في (577) مركزًا انتخابيًا، موزعين على (757) لجنة فرعية لاختيار ٥ مرشحين من بين ٢٧ مرشحا فرديا وقائمة واحدة





واجري أسامة القاضي، محافظ المنيا،جولة تفقدية لعدد من مقار اللجان الانتخابية بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام اعمال اللجان لاستقبال الناخبين، والتي تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.





شملت الجولة تفقد مقر لجان مركز التدريب للبناء والتشييد بحي جنوب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة الإتحاد الثانوية، ونادي الشعب، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا.





ودعا المحافظ، المواطنين للمشاركة في عملية التصويت، مؤكدا انها واجب وطني على كل مواطن، لافتا إلى أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، من خلال ممارسة حقهم الدستوري والظهور بالشكل الحضاري والمشرف، والإدلاء بصوتهم بكامل ارادتهم الحرة واختيار من يمثلهم من المرشحين.





وأكد المحافظ أن مراكز المحافظة التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، وتم تجهيز (577) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 ملايين و468 ألفا و575 ناخبا على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.























