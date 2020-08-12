في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ.. نائب محافظ الفيوم يتفقد لجان الاقتراع

تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عددًا من لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تنفيذًا لتكليفات محافظ الفيوم للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أية عقبات قد تواجه عملية التصويت.









أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة نائب المحافظ التفقدية شملت لجان مدرستي الريان الابتدائية، والحامولي الإعدادية بمركز يوسف الصديق، فضلًا عن لجان معهد تيسير الهواري الأزهري بالربع بقرية الشواشنة، وبمركز إطسا تفقد نائب المحافظ لجان مدرستي أبو جندير الابتدائية المشتركة، والمجمع الابتدائية بالقرية نفسها، إضافة لمدرستي دفنو الابتدائية بنين ودفنو الابتدائية بنات.













واطمأن نائب المحافظ على سير العمل باللجان، وتأكد من توافر كافة المستلزمات ومن أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ووسائل التهوية، وكذا توافر المولدات الكهربائية تحسبًا لانقطاع التيار الكهربي، وأكد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع.



