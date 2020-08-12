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مروة الجهلان "فتاة التروسيكل": أشارك في انتخابات الشيوخ من أجل بلدي والرئيس السيسي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:41 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
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ريهام فيكتور
قالت مروة جهلان، فتاة تروسيكل تقوم بتوصيل الناخبين إلى مقر لجانهم الانتخابية، إنها تحب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى ، وتحب أن تساعد البلد على تحقيق تقدمها وتطويرها.


وأضافت مروة، خلال حوارها مع مراسل فضائية ، " TeN " فى تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ، ان المرأة الآن فى عصر الرئيس السيسى تحصل على حقوقها وتعيش حياة كريمة .


وأشارت فتاة التروسيكل ، إلى انها التقت بالرئيس السيسى من قبل وقام بتكريمها والوقوف بجانبها وقت الحاجة.


وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.


ويتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

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