مروة الجهلان "فتاة التروسيكل": أشارك في انتخابات الشيوخ من أجل بلدي والرئيس السيسي

قالت مروة جهلان، فتاة تروسيكل تقوم بتوصيل الناخبين إلى مقر لجانهم الانتخابية، إنها تحب مصر والرئيس عبدالفتاح السيسى ، وتحب أن تساعد البلد على تحقيق تقدمها وتطويرها.
وأضافت مروة، خلال حوارها مع مراسل فضائية ، " TeN " فى تغطية خاصة لانتخابات الشيوخ، ان المرأة الآن فى عصر الرئيس السيسى تحصل على حقوقها وتعيش حياة كريمة .
وأشارت فتاة التروسيكل ، إلى انها التقت بالرئيس السيسى من قبل وقام بتكريمها والوقوف بجانبها وقت الحاجة.
وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
ويتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.