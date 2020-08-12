جامعة الفيوم: مناقشة أول رسالة دكتوراة بكلية الحسابات والمعلومات

تمت مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم للباحثة مروة حسين تحت عنوان: "نظام توصية محسن مبني على تقنية التصفية التعاونية" "Enhanced Recommendation System Based on a Collaborative Filtering Technique".





تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وبحضور الدكتور نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم .









وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بجامعة حلوان (محكم خارجي) والذي شارك في المناقشة عبر تطبيق Zoom، والدكتور محمد خفاجي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم (مشرف ومحكم داخلي)، والدكتور شيرين طايع الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم (محكم داخلي).





وتم منح الباحثة مروة حسين درجة الدكتوراه، ومن الجدير بالذكر أنه تم نشر عدد 3 أبحاث من الرسالة في المؤتمرات والمجلات العالمية المتخصصة.