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رياضة

تحديد موعد قرعة تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:39 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، موعد قرعة تصفيات قارة أمريكا الشمالية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن الفيفا أن قرعة تصفيات أمريكا الشمالي المؤهلة لمونديال قطر ستجرى يوم الأربعاء المقبل في مدينة زيوريخ السويسرية حيث مقر الاتحاد الدولي.

وأعلن الفيفا نظام التصفيات، حيث أن الدور الأول سيجمع أخر 30 منتخبًا حسب التصنيف الدولي للمنتخبات في القارة، على أن يتم تقسيمهم لـ 6 مجموعات، يتأهل بطل كل مجموعة للدور المقبل، حيث يواجهوا بعضهم البعض ويتأهل 3 منتخبات للدور الأخير المؤهل للمونديال.

وتلعب الـ3 فرق الدور الأخير من التصفيات مع منتخبات المكسيك، أمريكا، جاميكا، كوستاريكا، هندوراس، للتأهل لمونديال قطر.
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