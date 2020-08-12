محافظ أسيوط: اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ يشهد إقبالا عن الأول

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه قام بالمرور على اللجان الانتخابية الخاصة بـ مجلس الشيوخ اليوم وشهد إقبال اليوم أكثر من أمس رغم ارتفاع حرارة الجو اليوم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن رجال الأمن بالمحافظة يقومون بمجهود كبير فى تأمين اللجان الانتخابية





ولفت إلى أن المحافظة توفر الكمامات فى اللجنان، وذلك فى حالة عدم ارتداء الناخب الكمامة.





وأشار إلى أن الساعات المقبلة ستنخفض حرارة الجو ولذلك نطالب المواطنين بالذهاب لـ اللجان للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.



