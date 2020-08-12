البحوث الإسلامية: مشاركة فعالة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس الشيوخ

شارك وعاظ الأزهر الشريف، من مختلف مناطق الوعظ في جميع محافظات الجمهورية في عملية الاستحقاق الانتخابي لاختيار المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى مساء اليوم.





وأكد الدكتور نظير عياد أمين، عام مجمع البحوث الإسلامية إن المشاركة الفعّالة للوعاظ في هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هي رسالة موجهة لجموع الشعب المصري تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.





وأضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء.



















