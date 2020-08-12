الأردن تعلن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً

أعلن مجلس التعليم العالي الأردني عن موافقته على السماح لكافة الجامعات في المملكة بإجراء الإمتحانات النهائية للطلبة في الفصل الصيفي للعام الجامعي 2020 / 2021.





وأوضح مجلس التعليم العالي أن القرار الصادر في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء شمل كافة المراحل الجامعية الدبلوم المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا وذلك عن طريق تقنية التعليم عن بعد.





وبيًن المجلس ان ذلك القرار يأتي ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتبعها السلطات الأردنية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مشددا علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة ومصداقية هذه الامتحانات.