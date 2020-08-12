AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ناخبون يلتقطون سيلفي مع رجال الأمن بعد الإدلاء بأصواتهم في لجنة الشهيد محمد عبد العظيم بالمعصرة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي
حرص عدد من الناخبين على التقاط صور سيلفي مع رجال الأمن الملكلفين بتأمين لجنة الشهيد محمد عبد العظيم بمعصرة حلوان، حيث شهدت اللجنة ازدحاما كبيرا من الناخبين في مساء اليوم الثاني من الانخابات للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. 

وأقدم الشباب على تسهيل الوصول للبيانات المطلوبة حول العملية الانتخابية، كما قدم عدد من الشباب الكمامات والكحول للمواطنين قبل وبعد عملية الادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة وسط تواجد عدد كبير من الشباب المنظمين. يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكمامات والصور التذكارية.. شباب عين شمس يحتفلون بالمشاركة أمام لجنة مدرسة الخنساء

إقبال بسيط بلجان عين شمس والزيتون في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

الشرطة في خدمة الشعب.. الناخبون يحتضنون رجال الأمن بعد الإدلاء بأصواتهم

بالأغاني الوطنية.. توافد شبابي على لجنة مدرسة النهضة في عين شمس

ترشيحاتنا

انهيار جزئي للعقار.. إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز بسيدي جابر في الإسكندرية

أزمة باجتماع الأعلى للجامعات لهذا السبب .. تفاصيل

النجم المغربي يربك حسابات كارتيرون

بـ جيب قصير.. كنزى عمرو دياب بإطلالة أنيقة

بعد إصرارها على حضور جنازة.. مصابة بـ كورونا تنقل العدوى لـ40 شخصًا من عائلتها

أمام البرلمان.. الرئيس السوري يتعرض لانخفاض في ضغط الدم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها

شاهد.. الشرطة فى مساعدة الناخبين ومأموريات لنقل كبار السن والمرضى