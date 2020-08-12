نشرة أخبار التوك شو .. استمرار عملية التصويت بـ انتخابات الشيوخ لليوم الثاني.. النيابة الإدارية : لم يتم الاشتباه بأي حالات كورونا داخل اللجان الانتخابية

تناولت برامج التوك شو خلال اليوم، الأربعاء العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية...









انطلق اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، فى يومها الثانى الأربعاء لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.









بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.









واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.









كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.









وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.









وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.













قال المستشار محمد القاضى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كافة الإجراءات الإحترازية، من مواد مطهرة "كحول" وقفازات وكمامات.









وأضاف "القاضى" خلال لقاء خاص عبر فضائية "الأولى"، أنه لم يتم رصد أية سلبيات أثناء قيام المواطنين بالعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، موضحا أن الدولة تقوم بتسييرها، بالإضافة إلى وعي المواطن وإقباله على الانتخابات بكثافة.









وتابع أنه لم يتم الاشتباه بأي حالات كورونا داخل اللجان بمحافظة الإسكندرية، وأن هناك جهازا لقياس درجات الحرارة قبل دخول الناخب للإدلاء بصوته .













قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كرم جبر، إن الانتخابات تجرى تحت الاضواء الكاشفة للجهات الرسمية ووسائل الإعلام بكل نزاهة، لافتًا إلى أن الرسالة الإعلامية كالدواء يجب أن تكون جرعتها منضبطة.



وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن فى كثير من الازمات كانت الجرعة الإعلامية منضبطة وفى أزمة جائحة كورونا كانت سليمة جدًا ولم تتجه للتهويل.



وتابع الإعلام كالنار إما أن يجلب التدفئة للشعوب أو يحرق أممًا بأكملها، منوهًا الى أن الإعلام المصرى هادف ويصحح مساره خاصة بعد الفوضى الاعلامية التى حدثت بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أنه تم تنظيم العمل الاعلامى فى مصر خلال السنوات الاربع الماضية.



وأكد أن الشباب أكثر حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا فى اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ











قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاجواء اليوم تشهد استقرار فى حالة الطقس، لافتًا الى أننا شهدنا انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، وتعتبر درجات الحرارة أقل قليلًا من المعدلات الطبيعية.









وأضاف شاهين فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصرى" المذاع على الفضائية الأولى، أن ارتفاع نسب الرطوبة فى الجو متوقع فى هذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن وجود الشبورة المائية على الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.









وتابع أننا كنا نشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة على شمال وجنوب الصعيد ولكنها الان تسجل 37 درجة وجنوب الصعيد يسجل 41 درجة، منوهًا بأن درجات الحرارة لن ترتفع فى الفترة القادمة ولكن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام.









وحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة ، مع ضرورة ارتداء واق للشمس، وعدم التواجد فى أماكن مغلقة أو اماكن سيئة التهوية، وشرب كمية كبيرة من السوائل.













عرضت فضائية ، " روسيا اليوم " ، فيديو أفادت فيه ببدء الإنتاج التصنيعى للقاح الروسى " سبوتنيك 7 " المضاد لكورونا فى ،"بينوفارم" بضواحى موسكو .









وأضاف أن الانتاج الكبير لهذا اللقاح سيبدأ قريبًا لتطعيم المواطنين الروس بالمجان ، ويقدم حسب الاولوية القصوى .









وأشار فلاديمير شيراهوف ، مدير مركز بيلو فارم ، إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح جاهزة بالفعل للشحن الى الاقاليم الروسية، وسيتم توزيعه حسب الاولوية .









وتابع مدير مركز بيلو فارم ، أن اللقاح سيقدم أولا للأطباء لانهم فى الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء ، وهم الاكثر عرضة فى التعرض له.