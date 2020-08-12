بهاء أبو شقة: الغرفة الثانية بالبرلمان تكون النسبة الأكبر منها بالتعيين

قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، إن القوى السياسية على الساحة تشارك فى انتخابات الشيوخ ، موضحًا أن الانتخابات الخاصة بالشيوخ كانت متاحة لجميع الأحزاب السياسية.





وأضاف بهاء أبو شقة خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرئيس السيسي سيعين ثلث الأعضاء بـ مجلس الشيوخ ، موضحًا أن ما يطلق عليها فى مصر" مجلس الشيوخ" تكون النسبة الأكبر منها بالتعيين.





ولفت إلى أن دستور 23 كان الملك يعين فيه الـ خمسين، وهذا الدستوا كان من أفضل الدساتير.





وأوضح أن الـ 11 حزب تم التوافق بينها لإصدار هذه القائمة التى تخوض الانتخابات التشريعية اليوم، وأن مجلس الشيوخ له طبيعة خاصة.





وأوضح أن المرشح على منصب القائمة له موصفات وعلى الفردي له موصفات، وكشف أن حزب الوفد يخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.



