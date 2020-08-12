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ساحة رأي

مروة حسين تكتب: بين الماضي والذكريات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:03 م
صدى البلد
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كل إنسان له ماضي ربما يحمل ذكريات سعيدة وسارة أو غير ذلك من ذكريات مؤلمة ومحبطة وهذا النوع هو الذي يحتاج إلى دعم وتدخل وعلاج حتى نتخلص من معوقات هذا الماضي وعلى سبيل المثال من تقف حياته عند فقدان عزيز أو فشل في تجربة عاطفية أو عمل أو تعليم أو صحة أو صدمة في شخص ما كل هذه النماذج تحتاج إلى دعم وعلاج حتى تتخلص من شبح الماضي المسيطر عليها وتستطيع التعايش في الحاضر والتخطيط للمستقبل بشكل أفضل.

 وعلى المعالج أن يوضح للشخص الذي يحتاج الدعم والمساندة بعض النقاط على حسب طبيعة مشكلته وهي :
▪أن كلنا لدينا أخطاء ولا يصح أن نقف عندها ويذكره بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم : كل ابن آدم خطاء وخير الخطائيين التوابون 
▪أن الله سبحانه وتعالى هو وحده من بيده الأعمار والأرزاق وأن فقدان شخص عزيز ليست نهاية الكون بل بالعكس من الممكن أن تكون بداية جديدة نقف من خلالها مع أنفسنا لتغيير العديد من السلبيات ونعيش الحاضر بشكل إيجابي ونخطط للمستقبل بشكل أفضل 
▪أي إخفاق في أختيارتنا في الماضي ما هو إلا درس للحاضر والمستقبل وغالبا الأختيار بيكون على مقدار تجارب وسن الشخص وقتها ولا ينبغي أن يلوم نفسه باقي العمر على أختيارات خاطئة مضى وقت تصحيحها 
▪إذا كان شبح الماضي خاص بعلاقة عاطفية فاشلة أو نتج عنها إحباط وألم لهذا الشخص يكون دور المعالج هنا أن يوضح له إنها ليست النهاية وهناك شخصيات أفضل وأحسن وقبل البدء في علاقة جديدة يفضل أن يصلي صلاة الإستخارة ويكون على ثقة بأن الله سيدبر أمره من حيث لا يحتسب 
▪وتأتي أهم مرحلة لعلاج الماضي والتخلص من الآلامه وهي أستبعاد المحبطيين والسلبيين اللذين يقوموا بدور الجلاد دائما ويقفوا على أخطاء ونواقص الشخص ويبدوأ سيل من التوبيخ والنقد الجارح والأهانات الدائمة لأن مثل هذه الشخصيات بتتلذذ بفشل غيرها وإحباطه وأن يظل مكانه ولا مانع لديهم أن يتقهقر للوراء حتى تشفى صدورهم .

والمعالج هنا هو كل شخص يستطيع أن يقدم الدعم إلى الآخرين بكل حب وإخلاص.
 وفى الختام لا ننسى أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد..
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