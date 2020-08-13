على جمعة: التوبة أولى خطوات التقرب إلى الله ولها درجتان

أن التخلية تفريغ القلب من الشواغل والمشاغل، و التحلية هي تجميل القلب بهذه الصفات العالية من التوكل ومن الحب في الله والاعتماد عليه – تعالى- ومن الثقة بما في يده.. الخ.

وأشار إلى أن لفظ « يخلى قلبه» كلمة وقف عندها الصوفية كثيرًا، عند التخلية من القبيح، ويأتي بعدها عندهم معني آخر، وهو: أن يحلي قلبه بكل صحيح، وهذه هي التحلية، مبينًا