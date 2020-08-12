موظفو غرفة القاهرة التجارية يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة أن المشاركة الإيجابية للمواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحق دستوري لكافة أطياف الشعب المصري.





جاء ذلك اليوم بعد تعليماته للجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة بانصراف موظفي الغرفة مبكرًا وقبل انتهاء يوم العمل لمساندتهم في أداء واجبهم الوطني بالمشاركة في الانتخابات.





وحرص على دعم الموظفين اليوم وحثهم على الدور الوطني أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة واللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وخالد مصطفي الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة وبعض ممثلي الشعب التجارية من بينهم حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفواكه.





وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن كافة منتسبي الغرف التجارية على مستوى الجمهورية قاموا بهذا الدور الوطني في الانتخابات الحالية.





وشدد رئيس (الاتحاد) على الدور الهام لمنتسبي الغرف التجارية في دعم و استقرار الحياه السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة ، منوهًا إلى أن مشاركة الشعب المصري في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ يثري الحياه السياسية ، ويؤدي إلى تطوير البنية التشريعية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة لمصرنا الغالية.



