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محافظات

هدوء بلجان القنطرة غرب في اليوم الثاني من انتخابات الشيوخ.. صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:10 م
امام لجنتى البناهوة
امام لجنتى البناهوة و ابوبكر الصديق بالقنطرة غرب
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علياء فوزى
شهدت لجنتا البناهوة الابتدائية وأبو بكر الصديق الاعدادية بمركز القنطرة غرب بالاسماعيلية هدوءا عصر اليوم الثانى والاخير لانتخابات مجلس الشيوخ 2020.


وانتشرت قوات الشرطة بمحيط اللجنتين لمساعدة المواطنين للادلاء بأصواتهم و تسهيل العملية الانتخابية.


وتبلغ الكتلة التصويتية بمركز ومدينة القنطرة غرب 98 الف ناخب وعدد المقار الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب 25 ، وعدد اللجان الفرعية
29 لجنة.


وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، حيث تفتح اللجان أبوابها أمام الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.


وتجري الانتخابات، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ بنظام الاقتراع السري المباشر؛ 100 بنظام القوائم و100بنظام الفردي، فيما يعين الرئيس وفقا للقانون 100 آخرين حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا من مختلف الأيديولوجيات.


واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض،بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
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