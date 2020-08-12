مجلس الشيوخ.. مُسِن يدخل لجنته الانتخابية على حمار في الغربية

شهدت لجنة فرعية بمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة دخول رجل مُسنّ الي ساحة لجنة في إحدي المدارس التعليمية، مستقلا حماره، للإدلاء بصوته في سباق انتخابات مجلس الشيوخ .





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ودخل الرجل المسن ممتطيا حماره، إلى المدرسة التى يوجد بها لجنته الانتخابية مرتديا الكمامة.





وقام رئيس اللجنة والموظفون بأصطحابه ومساعدته للإدلاء بصوته،وعقب التحقق من شخصيته تم منحه استمارة الانتخاب للإدلاء بصوته.





جدير بالذكر أن الانتخابات بمحافظة الغربية ، تتم فى 804 لجان، موزعة داخل 694 مقرًّا على مستوى المحافظة.



