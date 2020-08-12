انتخابات مجلس الشيوخ.. الجيزاوية يواصلون اختيار ممثليهم بالغرفة الثانية للبرلمان

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل لانتخابات مجلس الشيوخ، تزايد إقبال الناخبين بمراكز وأحياء محافظة الجيزة مع استقرار الأوضاع أمام اللجان الانتخابية، مع استمرار تصدر السيدات والشباب وكبار السن المشهد للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.





وتشهد محافظة الجيزة تقدم ٧٣ مرشحا للفوز بثمانية مقاعد بالنظام الفردي ، وتضم المحافظة ١٠٤٦ لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب بكافة مراكز وأقسام وأحياء المحافظة، جميعها مهيأ بالكامل لاستقبال ٥.٦ مليون ناخب.





وشهدت كثير من اللجان الإنتخابية زحامًا ملحوظًا وذلك على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلا أن لجان الإقتراع شهدت زحامًا كبيرًا، ومن أهم المراكز التي شهدت لجانها الانتخابية زيادة فى إعداد المشاركين السادس من أكتوبر وأوسيم والعياط والحوامدية وأبو النمرس وبولاق الدكرور ومدينة الحيزة.





وواصلت الأمانات الفرعية لحزب مستقبل وطن ومندوبي الحزب أمام اللجان مساعدة الناخبين في تنظيم الصفوف وتوزيع الكمامات الطبية ومساعدتهم كذلك فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية.





يأتي ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع إنطلاق مسيرات من مؤيدى المرشحين الثمانية عن حزب مستقبل وطن بكافة مراكز وأحياء المحافظة.





وفى غضون ذلك، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على لجان انتخابات مجلس الشيوخ لمتابعه انتظام أعمال اللجان لأستقبال الناخبين، تفقد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ عددًا من اللجان الانتخابية بمركز البدرشين، ورافقه اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، لمتابعة إنتظام أعمال اللجان الانتخابية، مشددًا على بذل أقصى الجهود لتوفير كافه سبل الراحه للناخبين وخاصة كبار السن، كما أطمئن نائب المحافظ على أتباع كافه الأجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد داخل لجان الأنتخابات.



