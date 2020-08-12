انتخابات مجلس الشيوخ.. الجيزاوية يواصلون اختيار ممثليهم بالغرفة الثانية للبرلمان

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثاني لتصويت المصريين بالداخل لانتخابات مجلس الشيوخ، تزايد إقبال الناخبين بمراكز وأحياء محافظة الجيزة مع استقرار الأوضاع أمام اللجان الانتخابية، مع استمرار تصدر السيدات والشباب وكبار السن المشهد للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.
وتشهد محافظة الجيزة تقدم ٧٣ مرشحا للفوز بثمانية مقاعد بالنظام الفردي ، وتضم المحافظة ١٠٤٦ لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركزًا انتخابيًا بالمدارس ومراكز الشباب بكافة مراكز وأقسام وأحياء المحافظة، جميعها مهيأ بالكامل لاستقبال ٥.٦ مليون ناخب.
وشهدت كثير من اللجان الإنتخابية زحامًا ملحوظًا وذلك على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة إلا أن لجان الإقتراع شهدت زحامًا كبيرًا، ومن أهم المراكز التي شهدت لجانها الانتخابية زيادة فى إعداد المشاركين السادس من أكتوبر وأوسيم والعياط والحوامدية وأبو النمرس وبولاق الدكرور ومدينة الحيزة.
وواصلت الأمانات الفرعية لحزب مستقبل وطن ومندوبي الحزب أمام اللجان مساعدة الناخبين في تنظيم الصفوف وتوزيع الكمامات الطبية ومساعدتهم كذلك فى الوصول إلى لجانهم الانتخابية.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع إنطلاق مسيرات من مؤيدى المرشحين الثمانية عن حزب مستقبل وطن بكافة مراكز وأحياء المحافظة.
وفى غضون ذلك، وفى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمرور على لجان انتخابات مجلس الشيوخ لمتابعه انتظام أعمال اللجان لأستقبال الناخبين، تفقد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ عددًا من اللجان الانتخابية بمركز البدرشين، ورافقه اللواء محمد كمال بهلول رئيس مركز ومدينة البدرشين، لمتابعة إنتظام أعمال اللجان الانتخابية، مشددًا على بذل أقصى الجهود لتوفير كافه سبل الراحه للناخبين وخاصة كبار السن، كما أطمئن نائب المحافظ على أتباع كافه الأجراءات الأحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد داخل لجان الأنتخابات.
وانطلقت اليوم الأربعاء انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ، 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردي، حيث يتنافس في الانتخابات 787 مرشحًا في 27 دائرة بالنظام الفردي.
بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبًا سياسيًا «مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المصرية والحرية المصري والمؤتمر»، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.
كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها في القلم المستخدم في إبداء الرأي منعًا لنقل العدوى.
وقيّدت الهيئة نحو 63 ملايين ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع في اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت في اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع في اليوم الثاني.
وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومي 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشرها في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.