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محافظات

تيسيرا على الناخبين.. شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:18 م
شركات البترول بالسويس
شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين
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حسن غنيمة
واصلت شركات البترول في السويس توفير  أتوبيسات لنقل العاملين بمختلف الإدارات ، اليوم الاربعاء،  الى المقرات الانتخابية لمجلس الشيوخ بالأحياء للإدلاء بأصواتهم فى ثانى ايام التصويت. 

وأجرت اللجان النقابية في الشركات بالسويس، تنسيقا مع إدارات الشركات لتنظيم خروج العاملين بالتبادل للإدلاء بأصواتهم، فضلا عن توجيه أتوبيسات لنقل العاملين الى اللجان البعيدة عن منازلهم.

وقال مصدر مسؤول باحدى شركات البترول في السويس إن محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعا جموع العاملين والنقابين داخل قطاع البترول للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي وممارسة حق أصيل لعامل قطاع البترول واختيار من يمثل الوطن بمجلس الشيوخ.

وتضم محافظة السويس 96 لجنة فرعية داخل 66 مقرا انتخابيا، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة 460 ألف ناخب ، ويتنافس في السويس 13 مرشحا على المقعد الفردي، بينهم  امرأة.
تيسيرا على الناخبين.. شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم
تيسيرا على الناخبين.. شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم
تيسيرا على الناخبين.. شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم
تيسيرا على الناخبين.. شركات البترول بالسويس توفر أتوبيسات لنقل العاملين للإدلاء بأصواتهم
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