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محافظات

نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:12 م
نقيب المهندسين بالغربية
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته
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احمد علي
ادلي المهندس عادل عطية نقيب المهندسين ورئيس شركة مياه الشرب بالغربية اليوم بصوته داخل لجنة مدرسة مركز قطور سعيا في ممارسة حقوقه الدستورية في الاستحقاق السياسي الوطني .


وأشار نقيب المهندسين ان ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالأصوات حق مكفول للجميع كي يتمكن كل مصري من الإسهام في بناء الوطن وترسيخ مبادئ ومعايير الديمقراطية .

وكانت الانتخابات فى يومها الأول شهدت استقرار سير عمليات التصويت، والهدوء فى اللجان ومحيط اللجان، وسط  الإجراءات الاحترازية المشددة، والتواجد الأمنى من قبل الجيش والشرطة، وتفوق وإقبال السيدات علي الرجال داخل لجان محافظة وكبار السن على الشباب، وحرصهن علي الحضور للتصويت في الانتخابات.

جدير بالذكر أنه تجرى الانتخابات بمحافظة الغربية ، فى 804 لجنة موزعة داخل694 مقار على مستوى المحافظة.

 ويبلغ عدد الناخبين من أبناء المحافظة، الذين لهم حق التصويت 3 ملايين و327 ألفا، و350 مواطنا ، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، التى يتنافس فيها 30 مرشحا للفوز بـ5 مقاعد فردية في دائرة محافظة الغربية، وقائمة واحدة بقطاع شرق ووسط الدلتا.
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور
نقيب المهندسين بالغربية يدلي بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ ..صور
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