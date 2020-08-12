الدولة تعطي الفرصة لرواد السوشيال ميديا ليكونوا سفراء إعلام| الشروط وطريقة التقدم

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الشباب العالمى أطلقت وزارة الدولة للإعلام ، منصة "سفراء الإعلام الحديث"، وتدور الفكرة بشكل أساسى على جمع أكبر عدد من الشباب المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعى فى جميع المجالات تحت مظلة الوزارة، لدعم صورة مصر في الإعلام الحديث، على أن يتم إختيار الأفكار والكوادر الأكثر تأثيرًا لمنحهم لقب "سفراء الإعلام الحديث".





ويرصد صدي البلد في التقرير التالي أهداف وشروط الإشتراك في المبادرة





الهدف من المبادرة:

•تمثيل مصر كسفير للإعلام الحديث من خلال أحد القنوات الرسمية للدولة متمثلة فى وزارة الدولة للإعلام.

•حلقة وصل بين الشباب والدولة حيث يكون السفراء صوت الشباب فى مؤسسات الدولة.

•تسهل تنفيذ المقترحات المقدمة من السفراء فى مختلف المجالات بشرط أن تنعكس إيجابيا على صورة مصر.

•عمل شبكة علاقات بين سفراء الإعلام الحديث.

•تقليص الفجوة بين الإعلام الحديث و الإعلام التقليدى من خلال خلق محتوى إعلامي متكامل.





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- أن يكون مواطن مصري/ة الجنسية.

- أن يتراوح سن المشترك بين 18 الى 35 عام.

- أن يكون من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى والفاعلين في المجال الإعلامي الحديث.

- أن يكون المشترك قدم محتوى هادف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.

- لا يشترط مجال معين.





آخر موعد للتقديم هو ٣١ أغسطس ٢٠٢٠

يتم فتح باب التقديم بدأ من اليوم 12 أغسطس 2020 وحتى 31 أغسطس 2020

للتسجيل عبر الرابط : shorturl.at/kGTX0



