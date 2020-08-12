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محافظات

أول ظهور لمرشحة حزب الوفد بانتخابات الشيوخ في الشرقية عقب اعتداء ملثم عليها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:20 م
أول ظهور لمرشحة حزب
أول ظهور لمرشحة حزب الوفد عقب اعتداء ملثم عليها بالشرقية
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محمد الطحاوي
قام مُلثم بالاعتداء على حنان دنيا مرشحة حزب الوفد على المقعد الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ فى محافظة الشرقية، ورقمها 23، أثناء توجهها للمقر الانتخابى بمدينة القنايات، مما أسفر عن إصابتها بجروح وتوجهت للمستشفى لتلقيها العلاج اللازم .

وأكد مصدر بحزب الوفد أن المُلثم وجّه لها عددًا من السباب والشتائم على تجرأها والترشح لمجلس الشيوخ أمام أحد المرشحين بمحافظة الشرقية.

وقالت «دنيا» إنها ستتوجه إلى قسم شرطة القنايات لتقديم بلاغ بالواقعة فور الانتهاء من اليوم الانتخابى.

من جانبه أكد محافظ الشرقية على أهمية المشاركة السياسية، لكل المواطنين المصريين والخروج للإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح المناسب والذي يحقق الصالح العام لمحافظتهم وحل مشاكلهم الجماهيرية وبخاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وإشراكهم فى جميع المناسبات والأحداث.

كما أكد محافظ الشرقية توافد المواطنين الذين لهم حق التصويت على اللجان للإدلاء بأصواتهم ومن المتوقع زيادتهم على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن التصويت بدأ من الساعة التاسعة صباحًا ومستمر على مدار اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.

وأوضح أنه تم تيسير الأمور على المواطنين الناخبين خاصة ذوي الهمم وكبار السن وتزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين ذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار ولجان الانتخابات وإنشاء مظلات لحماية الناخبين من أشعة الشمس.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في إنتخابات مجلس الشيوخ 4 ملايين و407 آلاف و747 ناخباً ونخبة أمام 996 مركزًا إنتخابياً يتسع لـ 1163 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى.
أول ظهور لمرشحة حزب الوفد بانتخابات الشيوخ في الشرقية عقب اعتداء ملثم عليها
أول ظهور لمرشحة حزب الوفد بانتخابات الشيوخ في الشرقية عقب اعتداء ملثم عليها
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