عزة مصطفى ترصد إقبال المواطنين على الانتخابات بـ الدقهلية و أسيوط و الفيوم

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقرير من المحافظات لرصد إقبال المواطنين على لجان انتخابات مجلس الشيوخ





وأضافت خلال تقديمها ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين فى الساعات الحالية يقبلون على اللجان وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة.





وقال مراسل قناة صدى البلد من الدقهلية، إن هناك إقبالا من المواطنين على اللجان فى الساعات الأخيرة من الانتخابات ، موضحًا أن اللجان بالدقهلية لم تصدر أى قرار بخصوص مد ساعة لاستقبال الناخبين.





وفى نفس السياق قال شمس الدين العربي، مراسل صدى البلد من الفيوم، إن اليوم يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين عن اليوم الأول، و الجميع فى المحافظة يقوم بحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين.





وأكد سيف محمود من أسيوط، أن هناك إقبالا من المواطنين على اللجان الانتخابية فى اليوم الثانى لـ الانتخابات.



