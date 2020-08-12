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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. إطلالة جريئة لرشا مهدي في عيد ميلادها.. تحليل الدم يكشف احتمال الوفاة بكورونا.. ماذا يحدث عند تناول المهدئات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


في عيد ميلادها ال38 .. رشا مهدي تحتفل بإطلالة جريئة

احتفلت رشا مهدي بعيد ميلادها الـ 38 وشاركت بصورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بإطلالة جريئة.


تحليل الدم يكشف احتمال الوفاة بفيروس كورونا.. ما القصة ؟

اكد الباحثون في جامعة جورج واشنطن (GWU) أن اختبار الدم البسيط يمكن أن يتنبأ بمرضى فيروس كورونا الذين يمكن أن يصابوا بمرض مميت ومضاعفات خطيرة ، بحسب موقع صحيفة dailymail البريطانية.


كوارث صحية.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المهدئات

الأدوية المهدئة مفيدة في علاج مشاكل القلق والنوم ، لكن استخدامها قد يؤدي إلى الاعتماد أو الإدمان، والمهدئات هي فئة من الأدوية تعمل على إبطاء نشاط الدماغ. 
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