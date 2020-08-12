زيادة في الإقبال| محافظ بورسعيد: لم نرصد أي مخالفة والعملية الانتخابية منتظمة

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن غرفة عمليات المحافظة تتابع سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني والاخير من انتخابات مجلس الشيوخ









وأضاف الغضبان، في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، أنه يتم متابعة 108 لجان انتخابية متواجدة في بورسعيد من خلال غرفة العمليات، وحتى الان لم نرصد اي مخالفة وسير العملية الانتخابية منتظم.









وتابع عادل الغضبان:" كل الناخبين اتبعوا كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا".









وأكمل عادل الغضبان:" نرتبط بغرفة عمليات مع وزارة التنمية المحلية من اجل الابلاغ عن أي شكوى تعوق سير العملية الانتخابية".







